Für ihr Engagement, den CO2-Ausstoß in der Logistik zu reduzieren, wurde die EDEKA Minden-Hannover jetzt mit dem "Lean and Green 1st Star" ausgezeichnet. Die Anerkennung würdigt die Bemühungen des Unternehmens, Prozesse nachhaltiger zu gestalten. Nachhaltiges Handeln ist bei der EDEKA Minden-Hannover Teil der Unternehmenskultur. Das spiegelt sich auch in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...