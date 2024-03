Der DAX-Konzern sieht sich mit dem Auslauf der Patente bei den beiden Top-Sellern Eylea und Xarelto konfrontiert. Bei seinem jährlichen Pharma Media Day 2024 hat Bayer über die jüngsten Fortschritte in der Transformation seines Pharmageschäfts berichtet. Ein wichtiges Medikament soll in diesem Jahr den Blockbuster-Status erlangen.Die Rede ist von Nubeqa (Darolutamid). Hierbei handelt es sich um ein Prostatakrebsmedikament, welches Bayer in Zusammenarbeit mit der finnischen Orion entwickelt und zur ...

