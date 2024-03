© Foto: ZUMAPRESS.com | Igor Golovniov - picture alliance



Die Aktie von Logistikdienstleister Fedex konnte sich nach der Vorlage aktueller Quartalszahlen deutlich steigern und in der US-Nachbörse zweistellig zulegen.Das Logistikunternehmen Fedex, Mitwerber der DHL Group und einer der größten Transport- und Paketdienstleister der Welt, hat am Donnerstagabend Einblick in sein Zahlenwerk gegeben. Das konnte auf ganzer Linie überzeugen, insbesondere weil die im vergangenen Jahr gestarteten Bemühungen zur Einsparung von Kosten und zur Verbesserung der Profitabilität Früchte getragen haben. Umsatz sinkt, Gewinn steigt trotzdem Zwar sanken die Erlöse gegenüber dem Vorjahresquartal um 2,3 Prozent auf 21,7 Milliarden US-Dollar, womit Fedex die Erwartungen …