Goldman Sachs BDC (GSBD) erlebte eine positive Kursentwicklung von +1,13% nach dem jüngsten Handelstag und übertraf damit den Gewinn des S&P 500 von 0,32% am selben Tag. Die Spezialfinanzierungsfirma hat jedoch im vergangenen Monat einen Verlust von 1,64% erlitten und blieb hinter dem Finanzsektor (+4,23%) sowie dem S&P 500 (+5,11%) zurück. Mit Blick auf die jährliche Entwicklung scheinen sich die Schätzungen der Analysten zu ändern, sodass sich im Vergleich zum Vorjahr eine Gewinnerwartung von $2,18 pro Aktie abzeichnet, was einem leichten Rückgang von -4,39% entspricht. Die Umsatzprognosen liegen bei gemäßigten +0,73%, was auf eine stetige, aber verhaltene Dynamik im Geschäft hinweist.

Erwartungen und Bewertungen im Fokus

Die Beobachtung von Analystenschätzungen legt nahe, dass [...]

Hier weiterlesen