CCL-Kund:innen in den deutschsprachigen Ländern sollen zu den ersten Empfängern der neu eingeführten Doppelglas-Module Vertex S+ 505W für gewerbliche PV-Dachanlagen von Trina Solar gehören. Die CCL Energy Group, ein europaweit tätiger Photovoltaik-Großhändler kauft Photovoltaik-Module des Herstellers Trina Solar in der Größenordnung von 1,2 Gigawatt. Die auf der Messe Solar Solutions in Amsterdam bekannt gegebene Vereinbarung soll die langjährige Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen festigen. ...

