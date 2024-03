Die Commerzbank stärkt ihre Asset-Management-Aktivitäten. Das Bankhaus übernimmt eine Minderheitsbeteiligung an der Impact-Investmentgesellschaft Nixdorf Kapital. Damit setzt die Commerzbank beim Asset Management ihren Übernahmemodus fort. Auch die Aktie der Frankfurter dürfte ihren Lauf fortsetzen.Die Commerzbank hat rund 18 Prozent der Anteile an Nixdorf Kapital erworben. Finanzielle Details zu dem Deal bleiben zunächst unter Verschluss. Durch den Schritt will die Commerzbank das Asset-Management-Geschäft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...