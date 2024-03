Der Aufwärtstrend am deutschen Aktienmarkt hält unvermindert an. Am Tag nach der Fed-Entscheidung stieg der DAX auf 18.179,25 und schloss damit auf einem neuen Rekordhoch, wobei SAP einen großen Beitrag lieferte. Am Freitag sorgen Quartalszahlen von großen US-Konzernen für Bewegung bei manchem deutschen Blue Chip.

