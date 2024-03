Genf - Spineart, ein weltweit tätiger Wirbelsäulenspezialist, der mit Chirurgen zusammenarbeitet, um die Einführung von Spitzentechnologien zu beschleunigen, hat erfolgreich eine Wandelfinanzierung in Höhe von CHF 20 Millionen aufgenommen. Die Finanzierung folgt auf den Abschluss der Rekrutierung in den beiden BAGUERA®C IDE-Studien und unterstreicht das Engagement von Spineart, die Wirbelsäulenchirurgie durch umfangreiche Investitionen in Forschung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...