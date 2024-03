Das japanische Unternehmen Shizen Energy hat alle Anteile an seinen beiden Joint-Venture-Unternehmen mit der deutschen Juwi GmbH, juwi Shizen Energy und juwi Shizen Energy Operation, erworben. von pv magazine Global Das japanische Unternehmen Shizen Energy hat mit der deutschen Juwi GmbH eine Vereinbarung über die Übertragung von Anteilen an den Joint-Ventures der beiden Unternehmen geschlossen. Shizen Energy wird das vollständige Eigentum an den Unternehmen Juwi Shizen Energy (JSE) und JUWI Shizen Energy Operation (JSEO) übernehmen. Die 2013 gegründeten Unternehmen haben ein Portfolio von Anlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...