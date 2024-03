Die PVA TePla AG habe nach Darstellung von SMC-Research für 2023 sehr gute Zahlen vorgelegt. Auch die weiteren Aussichten bezeichnet der SMC-Analyst Adam Jakubowski als überzeugend und sieht sich in seiner positiven Einschätzung bestätigt.

Laut SMC-Research habe PVA TePla mit dem Geschäftsbericht die bereits vorab gemeldeten Zahlen, mit denen die eigenen Prognosen und die Schätzungen der Analysten übertroffen worden seien, bestätigt. Demnach sei der Umsatz letztes Jahr um 28 Prozent auf 263,4 Mio. Euro gesteigert worden, während der Jahresüberschuss erneut überproportional um 38 Prozent auf den neuen Rekordwert von 24,4 Mio. Euro habe verbessert werden können.

Auch die weiteren Perspektiven seien vielversprechend. PVA TePla sei in Märkten aktiv, die von einem trendmäßigen Nachfragewachstum gekennzeichnet seien, und berichte von einem ungebrochenen Interesse an seinen Produkten. Dies gelte ungeachtet der Tatsache, dass der Auftragseingang 2023 sowohl unter Vorjahr als auch unter dem Umsatz geblieben sei, was der Vorstand mit der hohen Volatilität des Auftragseingangs begründe. Auch führe das steigende Gewicht von Produkten mit kürzeren Fertigungszeiten dazu, dass der Auftragseingang kurzfristiger erfolge.

Die eigene Zuversicht in die weitere Entwicklung untermauere das Unternehmen mit einem umfangreichen Wachstumsprogramm, in dessen Rahmen die Strukturen und Kapazitäten deutlich ausgebaut werden und die Innovationskraft weiter gestärkt werden sollen. Damit wolle sich PVA TePla noch konsequenter vom Anlagenhersteller zum Lösungsanbieter weiterentwickeln und damit weitere Anwendungen und Zielbranchen erschließen. Auf der Grundlage dieses Programms wolle PVA TePla den Umsatz bis 2028 auf rund 500 Mio. Euro verdoppeln. Als erster Schritt solle der Umsatz dieses Jahr auf 270 bis 290 Mio. Euro zulegen, was ein weiteres EBITDA-Wachstum auf 47 bis 51 Mio. Euro ermöglichen solle.

Auch das Bewertungsmodell der Analysten beruhe auf einem Szenario mit deutlich steigenden Erlösen und Gewinnen, wenn auch ihre Schätzungen etwas vorsichtiger seien als die Unternehmensprognose. Dies gelte insbesondere bezüglich der Profitabilitätsentwicklung. Gleichwohl sehen die Analysten den fairen Wert bei 32,50 Euro je Aktie und damit weit oberhalb des aktuellen Kurses. Auf dieser Grundlage bestätigen sie das Urteil "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 22.03.2024 um 10:55 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 22.03.2024 um 10:05 Uhr fertiggestellt und am 22.03.2024 um 10:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2024/03/2024-03-22-SMC-Update-PVA-TePla_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.