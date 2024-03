EQS-News: Cannovum Cannabis AG / Schlagwort(e): Expansion/Expansion

Cannovum Cannabis AG: Bundesrat bestätigt Cannabis-Legalisierung zum 1. April 2024, positive Wachstumschancen in Europas größtem Verbrauchermarkt Die Cannovum Cannabis AG (Börsen Frankfurt/Xetra, Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, gettex: ISIN DE000A37FUP2) begrüßt die heute durch den Bundesrat bestätigte Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Das Cannabis-Gesetz tritt damit zum 1. April 2024 in Kraft und schafft Rechtssicherheit für Unternehmen und Verbraucher. Jetzt ergeben sich in Europas größter Volkswirtschaft neue Impulse für einen Milliarden-Markt in den kommenden Jahren. Mit einer Vielzahl von Angeboten und Dienstleistungen beabsichtigt die Cannovum Cannabis AG im Bereich von Genuss-Cannabis signifikante Umsätze zu generieren und deutlichen Mehrwert für Aktionäre und die Gesellschaft zu schaffen. Darüber hinaus wird sich die angesprochene "Säule 2" des Cannabis-Gesetz, die vom Bundesgesundheitsministerium angekündigt wurde, bald mit kommerziellen Lieferketten sowie mit dem Handel, Vertrieb, Verpackung und Werbung in Modellregionen befassen. "Als Unternehmen sehen wir uns in einer herausragenden Position, um von diesen Entwicklungen zu profitieren. Bereits jetzt ste l len wir die Weichen, um die Möglichkeiten, die sich durch diese gesetzlichen Änderungen ergeben, zu ergreifen", sagt Klaus Madzia, Vorstand Cannovum Cannabis AG Die erweiterte Legalisierung wird voraussichtlich eine neue Ära des Verbraucherzugangs und der Marktexpansion im Bereich der legalen Genussmittel einläuten. Die Cannovum Cannabis AG beabsichtigt ihre Präsenz in verschiedenen Segmenten des Marktes zu erweitern. "Darüber hinaus wollen wir Effizienz und Compliance gewährleisten, und unsere Marketingstrategien anpassen, um unsere Marke n als führend im legalen Cannabis-Sektor zu positionieren", so Klaus Madzia. Die Cannovum Cannabis AG plant durch Angebote für die existierenden und entstehenden Cannabis-Clubs signifikante Umsätze zu generieren. Hier positioniert sich das Unternehmen durch eine einzigartige Partnerschaft mit großen Gartenbau- und Agrarbetrieben in Deutschland an der Spitze des Marktes. Diese Partnerschaft, realisiert durch die Tochtergesellschaft Anbau-Allianz für Deutschland GmbH, ermöglicht es den Clubs, bundesweit auf mehr als 16,5 Hektar Gewächshausfläche, 100 Hektar Freiland und 2.000 Hektar landwirtschaftlicher Fläche Cannabis anzubauen. Diese innovative Dienstleistung erlaubt es den Cannabis-Clubs, ohne große Anfangsinvestitionen hochwertigen Cannabis sicher und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben anzubauen. Mit einem potenziellen Jahresumsatz von 2,1 Millionen Euro pro Club und einer erwarteten Zunahme der Clubs in den kommenden Jahren sieht die Cannovum Cannabis AG ein enormes Markt- und Wachstumspotenzial. Die Anbau-Allianz verfügt zudem über starke Partnerschaften mit führenden Organisationen und Unternehmen, was die Position des Unternehmens als Marktführer stärkt und Investoren eine außergewöhnliche Gelegenheit bietet, am Wachstum des deutschen Cannabis-Marktes teilzuhaben und nachhaltigen Wert zu schaffen. Partner der Anbau-Allianz für Deutschland GmbH sind u.a. die Hochschule Osnabrück, die Gartenbaubetriebe Hortensien Spieker, UN Moorman, Baum Düsseldorf UG, Janßen Group, Blumen Rieke sowie Cox Gartenbau, ferner der innovative Wachstumsoptimierer Spex AI, die Gartenbauversicherung Deutschland VVaG, das internationale Analytik-Unternehmen Wessling, der Marktführer für biologischen Pflanzenschutz Koppert sowie der Anbieter ökologischer Pflanztöpfe Pottburri. Das beschlossene Gesetz sieht auch umfassende Anpassungen des Betäubungsmittelsrechts (BtMG), Strafrechts, Arzneimittelrechts und Straßenverkehrsrechts vor. Aufgrund der Streichung von Cannabis und THC aus dem BtMG ist eine Neustrukturierung des Medizinalcannabisrechts notwendig. Hier erwarten Experten eine deutlich erhöhte Nachfrage aufgrund der erleichterten Verschreibungspraxis durch Ärzte. Mit ihrer Beteiligung an der Cannovum Health eG profitiert die Cannovum Cannabis AG auch hier vom bevorstehenden Wachstum im Bereich Medizinalcannabis. Das Marktpotenzial in diesem Bereich schätzt Statista auf mehr als 360 Millionen Euro für das Jahr 2024.



Weitere Informationen unter: www.cannovum.de Kontakt: Klaus Madzia Vorstand Cannovum Cannabis AG email: klaus.madzia@cannovum.com Tel: +49 178 5811701 Über Cannovum Cannabis AG: Die Cannovum AG (www.cannovum.de, www.cannovum.com) ist das erste deutsche Cannabis-Unternehmen, das an der Börse gehandelt wird. Die Aktien werden an den Börsen Frankfurt/Xetra, Düsseldorf, München, Berlin, Hamburg und gettex gehandelt.



