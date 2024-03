Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Cannovum Cannabis AG (Börsen Frankfurt/Xetra, Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, gettex: ISIN DE000A37FUP2/ WKN A37FUP) begrüßt die heute durch den Bundesrat bestätigte Legalisierung von Cannabis in Deutschland, so Cannovum Cannabis in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...