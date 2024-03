© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Palantir-Aktien haben sich in den vergangenen zwölf Monaten verdreifacht. Ein bullisher Fondsmanager sieht noch mehr Potenzial. Shortseller haben das Nachsehen.Palantir ist eine "vielversprechende KI-Investition" und wird nach Ansicht von Brian Stutland von Equity Armor Investments ein "ernstzunehmender Akteur" in einem Teilbereich der KI werden. "Sie machen mehr als nur Cybersicherheit für die Regierung. Sie fangen wirklich an, in der Welt der künstlichen Intelligenz sehr kreativ zu werden", sagte Stutland, ein Portfoliomanager des Unternehmens, gegenüber CNBC. Und weiter: "Wir stehen noch ganz am Anfang, aber von der militärischen Identifizierung von Objekten auf dem Militärgelände bis …