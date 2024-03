Reddit-Boom: Aktie fast 50% im Plus nach Börsenstart

Werbung







Der Börsengang hat rund 750 Millionen Dollar eingebracht, die Aktie hat sich sehr positiv gezeigt.



Nach der Parfümeriekette Douglas hat Reddit als größtes Internetforum der Welt den Schritt an die Börse gewagt. Kurz nach Handelsbeginn lag die Aktie schon 50% gegenüber dem Ausgabepreis von 34 US-Dollar pro Aktie im Plus, zwischenzeitlich sogar mit 70%. Die Aktie schloss bei 50,44 USD, was immer noch einem Kursgewinn von ca. 48% gegenüber dem Zeichnungspreis entsprach.



Rund 750 Mio. US-Dollar hat das Unternehmen mit den neuen 22 Millionen Aktien eingenommen. Im vergangenen Jahr hat die Firma den Umsatz um 20% steigern und die Verluste verringern können. Außerdem gehört Reddit zu den größten Social-Media-Plattformen weltweit und hat mehr als 73 Millionen Nutzer täglich.









Gut informiert ins Wochenende



Was war in dieser Woche wichtig? Was steht uns in der kommenden Woche bevor? Wie jeden Freitag laden wir Sie herzlich zu unserem Wochenrückblick ein. Dort fassen wir alle wirtschaftlich relevanten Ereignisse der aktuellen Woche sowohl von Unternehmen als auch auf konjunktureller Seite übersichtlich für Sie zusammen. Ab Sonntagmorgen erwartet Sie zusätzlich unser Wochenausblick mit den Themen, die uns die nächste Woche beschäftigen. Rückblick sowie Ausblick können Sie auf unserer Homepage oder in Form eines Videos auf unserem Instagram Kanal aufrufen.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC