Die Aktie der Online-Plattform Reddit hat am Donnerstag ein mehr als erfolgreiches Börsendebüt gefeiert. Anleger sollten aber vorsichtig sein. Der Titel weckt Erinnerungen an GameStop. Was für ein Start an der Börse. Die der Online-Plattform Reddit konnte sich am Donnerstag im US-Handel zeitweise um etwa 70 Prozent über den Ausgabepreis von 34 US-Dollar schrauben und pendelte sich zum Börsenschluss bei einem Plus von knapp 50 Prozent ein. Reddit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...