Nach dem Ausverkauf am späten Mittwoch hat der US-Dollar ein beeindruckendes Comeback hingelegt. Der US Dollar (USD) Index legte am Donnerstag um mehr als 0,5% zu und machte den Rückgang nach der Fed wieder wett. Zu Beginn des Freitags setzte der USD-Index seinen Aufwärtstrend fort und wurde zuletzt auf dem höchsten Stand seit drei Wochen über 104,00 ...

