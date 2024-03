Zürich - Mit Galderma hat die Schweizer Börse am Freitag den grössten Börsengang seit 2017 gefeiert. Das lässt auf ein gutes Jahr für weitere Neuzugänge hoffen. Galderma hat am Freitag einen fulminanten Start an der Schweizer Börse hingelegt. Für die Aktie des Hautpflegespezialisten zahlten die Anleger gleich zu Beginn 61 Franken, rund 15 Prozent mehr als der Ausgabepreis von 53 Franken. Damit wurde das Unternehmen zum Börsenstart mit rund 14,5 Milliarden ...

