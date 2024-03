EQS-Media / 22.03.2024 / 14:00 CET/CEST

ADS-TEC Energy zeigt bei der EV Charging Summit & Expo die batteriegepufferte, ultraschnelle Ladeplattform ChargeBox, die sowohl mit CCS1- als auch künftig mit NACS-Ladesteckern angeboten wird.

ChargeBox lädt auch am begrenzten Netz ultraschnell und wird für große Mehrfamilienhäuser, Büros, Firmengebäude etc. in Zukunft so selbstverständlich sein wie eine Klimaanlage oder Aufzüge

Der Gründer und CEO von ADS-TEC Energy, Thomas Speidel, sprach am Donnerstag, 21. März, auf dem Podium. Die Zuschauer erfahren, wie der einzigartige Ansatz des Unternehmens Geschäftsmodelle fördert und bares Geld sparen wird

LAS VEGAS, EV Charging Summit & Expo, 22. März 2024 - ADS-TEC Energy plc (NASDAQ: ADSE), ein weltweit führender Anbieter von batteriegepufferter, ultraschneller Ladetechnologie, präsentierte auf der EV Charging Summit & Expo in Las Vegas vom 20. bis 22. März 2024 seine innovative EV-Ladeplattform ChargeBox.



Die ChargeBox hat eine Ladeleistung von bis zu 320 kW, selbst an leistungsbegrenzten Netzanschlüssen. Sie kann ultraschnell laden und wird künftig in den USA sowohl mit CCS1- als auch NACS-Ladesteckern angeboten. Die ultraschnelle Ladelösung von ADS-TEC Energy bietet ein Höchstmaß an Flexibilität im Aufbau und spart den Betreibern im Vergleich zu herkömmlichen DC-Chargern den teuren Netzausbau, viel Zeit und laufendende Kosten wie beispielweise für die erhöhte Leistungsbereitstellung der Netzbetreiber.



Das Unternehmen hat vor kurzem den ersten Einsatz der ChargeBox in einer Mehrfamilienwohnanlage in North Miami Beach vorgestellt. Sie ermöglicht den E-Fahrern der 470 Wohneinheiten umfassenden Anlage, ihre E-Fahrzeuge in nur wenigen Minuten aufzuladen - und benötigt dafür lediglich zwei Parkplätze. Die Verantwortlichen der Wohnanlage haben sich dagegen entschieden, einzelne Parkplätze teuer mit einer WALLBOX auszustatten und die Plätze dabei noch viele Stunden zu blockieren. 100 Wallboxen zu je 11 KW machen immerhin einen Anschlusswert von 1,1 MW. Und dennoch könnte keiner davon schnell laden. Stattdessen haben sie sich für die Installation der ChargeBox entschieden. Das Projekt am Standort Miami zeigt, wie schnell und einfach ChargeBox eingesetzt werden kann - ganz ohne kostenintensivem Netzausbau und mit hohem Mehrwert für den Fahrzeugbesitzer.



Als kompakte und effiziente Lösung ist ChargeBox das ideale Ladesystem für viele Einsatzgebiete, wie beispielsweise Mehrfamilienhäuser und Hotels, Supermärkte, Tankstellen, Firmen, Autohäuser oder auch Flottenbetreiber, die immer häufiger auf E-Fahrzeuge umsteigen werden.



Zusätzlich hat der Gründer und CEO von ADS-TEC Energy, Thomas Speidel, auf dem Podium über das Thema "Nachhaltige Infrastruktur" gesprochen. Er zeigte dabei auf, dass ChargeBox auch ein einzigartiger Ansatz ist, der profitable Geschäftsmodelle fördert und einen wichtigen Beitrag zur Akzeptanz der flächendeckenden Elektromobilität leistet.



"Unser Ziel ist es, ultraschnelle Ladestationen für Elektroautos so vielen Fahrern wie möglich zugänglich zu machen", sagt Thomas Speidel. "Für Bewohner von großen Mehrfamilienhäusern wird Laden in wenigen Minuten mit ChargeBox so selbstverständlich sein wie eine Klimaanlage, Valet-Parking oder Aufzüge. In Innenstädten mit wenig Raum und auf Parkplätzen von Supermärkten und Unternehmen wird ChargeBox Einzug finden und ultraschnelles Laden auch an begrenzten Netzen ermöglichen. Wir wollen mit unserer Lösung die Ladeinfrastruktur stärken und unseren Beitrag leisten, damit sich mehr Menschen für ein E-Fahrzeug entscheiden."



Über ADS-TEC Energy

ADS-TEC Energy plc, eine in Irland gegründete und an der NASDAQ notierte Aktiengesellschaft ("ADS-TEC Energy"), dient als Holdinggesellschaft für die ads-tec Energy GmbH, eine in Deutschland gegründete Betriebsgesellschaft ("ADSE GM"), und die ads-tec Energy Inc, eine US-amerikanische Tochtergesellschaft der ads-tec Energy GmbH ("ADSE US" und zusammen mit ADS-TEC Energy und ADSE GM "ADSE"). Basierend auf mehr als 10 Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Seine batteriegestützte Schnellladetechnologie ermöglicht es Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Es wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den "Circle of Excellence" aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber.



