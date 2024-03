In Chile startet in den kommenden Monaten der Bau von drei großen industriellen Solarwärmeanlagen. Die Solarheizwerke sollen die Elektrolysebäder von zwei Kupferminen auf Temperatur bringen. Das chilenische Energieversorgungsunternehmen Gasco investiert 71 Millionen US-Dollar in drei Flachkollektorfelder mit einer Gesamtleistung von 154 MW, die Solarwärme für die Elektrolysebäder der beiden Kupferminen Minera Escondida und Spence liefern sollen. Beide Minen werden von dem australisch-britischen ...

