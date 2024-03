New York - Die US-Aktienmärkte haben nach der jüngsten Rekordrally am Freitag eine Auszeit genommen. Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel 0,17 Prozent tiefer bei 39'713,86 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund 2,6 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag um 0,01 Prozent auf 5240,85 Zähler. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,07 Prozent auf 18 307,57 Punkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...