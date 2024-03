Der USD/JPY bildet ein rückläufiges Candlestick-Muster im Bereich der Mehrjahreshochs. - Ein bärischer Schlusskurs am Freitag würde die Wahrscheinlichkeit eines Pullbacks erhöhen. - Die BoJ hat in der Vergangenheit interveniert, um den JPY im Bereich von 151,000 zu stützen, was auf weiteren Abwärtsdruck hindeutet. - Der USD/JPY bildete am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...