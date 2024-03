Die US-Aktienmärkte haben nach der jüngsten Rekordrally am Freitag eine Auszeit genommen. Der Dow Jones notierte zuletzt 0,45 Prozent tiefer bei 39.601,67 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag um 0,13 Prozent auf 5.234,63 Zähler. Der technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 tritt mit 18.314,43 Punkten auf der Stelle.Weiterhin stehen die Märkte unter dem Eindruck der geldpolitischen Aussagen der Notenbank am Mittwoch. Die Fed steuert zwar unverändert auf eine Lockerung ihrer straffen ...

