wO Börsenlounge: Apple | Tesla | Adidas - Startschuss für Cannabis-Aktien gefallen?

Apple verliert an einem Tag 113 Milliarden US-Dollar Marktwert, Adidas verliert den DFB als Partner und Telsa verliert die hohe Nachfrage nach seinen Autos. Alle drei Konzerne müssen reagieren. Die Anleger jetzt auch?Das US-Justizministerium hat Apple verklagt und 15 US-Bundesstaaten haben sich der Klage angeschlossen. Hört sich nach einem gewaltigen Prozess an. Wie stehen die Chancen von Apple und worauf sollten sich Anleger vorbereiten? Tesla drosselt die Produktion in China. Die Nachfrage bleibt aus und der Autobauer aus Kalifornien muss handeln. Den Anlegern gefällt das überhaupt nicht. Die Aktie fällt weiter. Wo sollten sich Anleger auf die Lauer legen? Hört sich komisch an, ist aber …

