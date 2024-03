Utting am Ammersee - Rekordwerte für den Bitcoin, Gold und DAX steigen auf ein Allzeithoch und auch der amerikanische Tech-Index Nasdaq 100 klettert auf eine noch nie erreichte Höhenlage. Alles läuft für Börsenanleger und Investoren in Gold und sein digitales Kontrastprogramm Bitcoin. So kann die Party weitergehen. Wenn es doch so schön wäre. Erfahrene Trader wissen: Ewig wird sich die Hausse nicht fortsetzen. Irgendwann macht auch der schnellste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...