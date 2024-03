Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben den Handel am Freitag ohne klare Richtung beendet, die Woche jedoch im Plus abgeschlossen. Die Anleger hätten nach den jüngsten Rekordhochs überwiegend vorsichtig agiert, hiess es. Geprägt war die gute Börsenwoche von neuem Zinsoptimismus. Nachdem die US-Notenbank am Mittwoch drei Zinssenkungen in diesem Jahr angedeutet hatte, signalisierte die Bank of England am Donnerstag, dass die britische ...

