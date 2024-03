Berlin - Der sogenannte Resilienzbonus zur Stärkung der heimischen Solarindustrie im Preiskampf mit China wird wohl doch nicht kommen.



Aus Verhandlungskreisen heißt es, das sei "ausverhandelt", meldeten das ARD-Hauptstadtstudio und der MDR am Freitag. Ein Resilienzbonus sollte Endkunden angeboten werden, die sich für Photovoltaik-Komponenten aus Europa entscheiden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte sich dafür eingesetzt. Die FDP hatte einen solchen Bonus allerdings bis zuletzt abgelehnt.



Der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Reinhard Houben, sagte dem ARD-Hauptstadtstudio: "Der Resilienzbonus wird nicht kommen. Es ist auch aus unserer Sicht wichtig: Wenn wir staatliche Mittel geben, dann sollte es eher in Forschung und Technologieentwicklung gehen." Nach Informationen von ARD und MDR werde es aber weiterhin Unterstützung für Ansiedlungen in Ostdeutschland geben.

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken