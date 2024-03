NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich nach der jüngsten Rekordrally am Freitag eine Atempause gegönnt. Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,50 Prozent tiefer bei 39 583,65 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund 2,2 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag um 0,03 Prozent auf 5240,09 Zähler. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,23 Prozent auf 18 361,72 Punkte nach oben.

Weiterhin stehen die Märkte unter dem Eindruck der geldpolitischen Aussagen der Notenbank am Mittwoch. Die Fed steuert zwar unverändert auf eine Lockerung ihrer straffen Geldpolitik zu, was die wichtigsten US-Indizes zuletzt auf weitere Höchststände getrieben hatte. Die Währungshüter scheinen es aber nicht allzu eilig zu haben. Robuste US-Konjunkturdaten vom Donnerstag untermauerten diese Einschätzung.

Unter den Einzelwerten rücken zum Wochenschluss die Aktien von Sportartikelherstellern in den Fokus. So stellte Nike nach der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal seine Aktionäre auf eine vorerst triste Umsatzentwicklung ein. Wie Finanzchef Matthew Friend sagte, dürften die Erlöse im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25 im niedrigen einstelligen Prozentbereich fallen. Die Nike-Papiere sackten als schwächster Dow-Wert um 6,3 Prozent ab.

Im Nike-Sog fielen die Titel des Konkurrenten Under Armour um 2,3 Prozent. Auch der Sportmodehersteller Lululemon gab einen vorsichtigen Ausblick. Weil zum Jahresanfang in den USA weniger Kunden in die Geschäfte gekommen seien, falle die Umsatzprognose sowohl für das erste Geschäftsquartal als auch für das Gesamtjahr niedriger aus als gedacht, teilte das vor allem für Yoga-Bekleidung bekannte Unternehmen mit. Die Anteilscheine von Lululemon brachen um 15 Prozent ein.

Fedex überraschte positiv mit einem spürbar gestiegenen operativen Quartalsgewinn. Der Logistik-Konzern profitierte eigenen Angaben zufolge auch von Kostensenkungsmaßnahmen. Die Anteilsscheine von Fedex schnellten um mehr als 7 Prozent nach oben an. Im Kielwasser gewannen die Aktien des Wettbewerbers UPS 1,3 Prozent.

Die Aktien von Tesla reagierten mit einem Kursverlust von 1,3 Prozent auf eine Meldung über eine reduzierte Fahrzeugproduktion in China. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, hat der Elektroautobauer die Produktion in seinem Werk Shanghai angesichts des schleppenden Absatzwachstums und des intensiven Wettbewerbs auf dem größten Automarkt der Welt verringert./edh/men

