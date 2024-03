Moskau - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Moskau: Russische Medien melden Massenschießerei in Moskau. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.



Weitere Details werden in wenigen Momenten gesendet.

