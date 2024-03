Teslas Werk in Grünheide steht nach der jüngsten Betriebsratswahl vor neuen Dynamiken der Mitarbeitervertretung, wobei die Mehrheit der Sitze an nicht gewerkschaftlich organisierte Vertreter ging. Gleichzeitig konfrontiert eine gerichtliche Auseinandersetzung über ein Protestcamp und Diskussionen um Umweltschutzmaßnahmen das Unternehmen mit komplexen Herausforderungen. Neue Dynamik in Grünheide In Grünheide, dem Standort von Teslas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...