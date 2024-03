Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Eine Woche voller Auf und Ab hat nun die chinesische BYD hinter sich. Am Ende gewann der Titel am Freitag noch einmal 0,6 %. Ein schöner Erfolg, denn zwischenzeitlich schien wieder ein möglicher Abmarsch in Richtung von weniger als 25 Euro möglich. BYD hat zuletzt angekündigt, in den griechischen Markt einzusteigen. Die Nachricht wurde zwar nicht mit großer [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...