Es gab eine Zeit, in der es fast undenkbar war, dass der S&P 500 ohne die Hilfe von Apple Rekordhöhen erreicht. Doch diese Zeiten sind vorbei, zumindest im Moment. Seit Beginn des ersten Quartals hat Apple so wenig Einfluss auf die tägliche Performance des S&P 500 wie noch nie in den letzten 10 Jahren. Bislang gab es 13 Tage, an denen der S&P 500 stieg, während die Apple-Aktien fielen, darunter der Donnerstag, an dem der Large-Cap-Index zum zweiten Mal in Folge ein Rekordhoch erreichte, während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...