München (ots) -Ja, es ist noch eine aller-, aller-, allerletzte, klitzekleine Restchance für den FC Bayern da, den 10. Platz und somit die Playins in der EuroLeague zu erreichen. Dazu braucht es nach 2 durchwachsenen Leistungen mit 2 Niederlagen in dieser Woche nun gegen den Vierten FC Barcelona (Donnerstag, ab 20 Uhr live) ein anderes Auftreten. "Das haben wir uns selbst zuzuschreiben. Wir hatten alles in der Hand, sowohl in Valencia als auch heute. Wir haben es nicht aufs Parkett gebracht. Es ist natürlich total bitter", sagt ein enttäuschter Elias Harris: "Wir haben große Teile der 1. Halbzeit verschlafen. Dann haben wir uns zurückgekämpft, was viel Energie gekostet hat. Doch dann reißt dieser Faden wieder ab." Der FCB verliert gegen Maccabi Tel Aviv mit 74:89, bei dem der Ex-Münchner Wade Baldwin erneut überragt. Die Quali für die erste Playoff-Runde, die Playins, liegt bei 13 Siegen nicht mehr in der eigenen Hand. Die Konkurrenz um Olimpia Milano mit den Deutschen Voigtmann und Lo, Partizan Belgrad, Valencia Basket, Anadolu Efes mit den Deutschen Hollatz und Pleiß und der von Ex-Coach trainierte Trinchieri Klub Zalgiris Kaunas müsste kollektiv patzen. Unglücklich auch ALBA in der EuroLeague mit 2 knappen Niederlagen und weiterhin dem letzten Platz. Am Karfreitag gastieren die Berliner beim Sechsten Fenerbahce Istanbul - es ist der drittletzte Spieltag in der Hauptrunde der EuroLeague. Top-Basketball mit deutschen Protagonisten gibt's am Dienstag: das ehrgeizige Projekt Paris mit Sebastian Herrera, Leon Kratzer, Michael Kessens dazu Ex-BBL-Star TJ Shorts unter Trainer Tuomas Ilsalo steht im EuroCup- Halbfinale gegen die London Lions - auch ein ehrgeiziges Projekt. Live bei MagentaSport.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips aus der EuroLeague - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Nächste Woche Donnerstag empfängt der FC Bayern München dann den FC Barcelona zum 32. Spieltag - ab 20 Uhr live im Einzelspiel bei MagentaSport oder in der Konferenz. ALBA Berlin reist an Karfreitag zu Fenerbahce Istanbul (ab 18.30 Uhr) Am Ostersonntag folgt dann der 2. Teil von "The Huddle - Inside FC Bayern" - ab 18 Uhr nur bei MagentaSport. Die Halbfinals des EuroCups starten am Dienstag - das Topspiel lautet Paris gegen London ab 20.30 Uhr live. Die halbe, letztjährige Bonner-Mannschaft bildet den Kern des Teams.FC Bayern München - Maccabi Playtika Tel Aviv 74:89Die Münchner patzen vor allem das 2. Viertel und liegen deshalb zur Pause schon 35:48 hinten. Doch danach dreht der FCB auf, gewinnt das 3. Viertel mit 27:15 und führt 8 Minuten vor Schluss sogar mit 69:65. Doch es folgt ein 18:0-Lauf der Gäste, bei dem auch Ex-Bayern-Star Wade Baldwin erneut zaubert: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UzVML2JWSis0LzVvYzhGMEM5Q3I0MFRRRTFVODM3bk9reFlBSWxoY0NRND0=Bayerns Elias Harris sieht 2 unterschiedliche Halbzeiten: "Wir haben große Teile der 1. Halbzeit verschlafen. Dann haben wir uns zurückgekämpft, was viel Energie gekostet hat. Und dann haben wir es irgendwie hinbekommen, das Spiel zu drehen, eine positive Euphorie zu spüren. Doch dann reißt dieser Faden wieder ab."Die Play-Ins sind damit in weite Ferne gerückt. Harris ist enttäuscht: "Extrem schwierig. Das haben wir uns selbst zuzuschreiben. Wir hatten alles in der Hand, sowohl in Valencia als auch heute. Wir haben es nicht aufs Parkett gebracht. Es ist natürlich total bitter."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bC9pS2tWNTVCTzZjY0d4eXVGS2VzQlhDb0FyUmhLRTMyQi8vKzljM2tiQT0=Teil 2: Dokumentation "The Huddle - Inside FC Bayern" - am OstersonntagSchönes Ostergeschenk für alle Basketball- und Bayern-Fans: Am Sonntag, den 31.03. um 18 Uhr folgt der 2. Teil der siebenteiligen Dokumentation von "The Huddle - Inside FC Bayern" nur bei MagentaSport. Die Doku zeigt exklusive Einblicke vom Münchner Pokalsieg und lüftet das Geheimnis um die "Smile"-Frisur von Weltmeister Isaac Bonga. "The Huddle - Inside FC Bayern" wird den Weg in die "neue Zeitrechnung" (Zitat Uli Hoeneß) des FC Bayern begleiten. Bosse, Trainer und Team werden dieses Zielbild kommentieren. Die dichten Bilder vermitteln dem Zuschauer eine andere Sportwelt mit großen Namen, Duell, Kämpfen, Privates und Emotionen. So hat noch niemand Basketball gesehen.Basketball live bei MagentaSportEurocup - HalbfinalsSpiel 1Dienstag, 26.03.2024Ab 18.45 Uhr: Mincidelice JL Bourg en Bresse - Besiktas IstanbulAb 20.30 Uhr: Paris Basketball - London LionsEuroLeague - 32. SpieltagMittwoch, 27.03.2024Ab 19.50 Uhr: Maccabi Playtika Tel Aviv - Valencia BasketDonnerstag, 28.03.2024Ab 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - EA7 Emporio Armani MailandAb 20 Uhr: EuroLeague Konferenz, FC Bayern München - FC BarcelonaAb 20.15 Uhr: Partizan Mozzart Bet Belgrad - Olympiakos Piräus, Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz - Anadolu Efes IstanbukAb 20.45 Uhr: LDLC ASVEL Villeurbanne - AS MonacoFreitag, 29.03.2024Ab 18.30 Uhr: Fenerbahce Beko Istanbul - ALBA BerlinAb 20.15 Uhr: Virtus Segafredo Bologna - Panathinaikos Athen, Real Madrid - Roter Stern Belgrad