Der DAX ISIN: DE0008469008 hat im Wochenverlauf 1,33 Prozent zugelegt und geht mit 18.206 Punkte ins Wochenende. Das Wochenhoch hat man am Freitag bei 18.226 Punkten gesehen und das Wochentief wurde am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr mit 17.903 Punkten notiert. 27 Gewinner standen 13 Verlierer gegenüber. Mit einem Wochengewinn von 14,60 Prozent war der RuMaS Deutschland-Favorit 2024 Siemens Energy der Top-Performer im DAX. Zuletzt hatten wir am ...

