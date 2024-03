NEW YORK (dpa-AFX) - Im Rahmen der "Earth Hour" ist am Samstagabend (Ortszeit) auch an der Spitze des berühmten Empire State Buildings im Zentrum New Yorks für eine Stunde das Licht ausgegangen. Das zeigte eine Live-Webcam des Gebäudes. Die jährliche globale Klima- und Umweltschutzaktion des WWF, die 2007 in Australien ins Leben gerufen worden war, soll ein sichtbares Symbol dafür sein, dass die Menschheit sich besser um ihren Planeten und den Klimaschutz kümmern muss.

Nicht nur viele Menschen in aller Welt schalten dabei eine Stunde lang die Lichter aus - vielerorts werden auch bekannte Bauwerke 60 Minuten lang nicht mehr beleuchtet. Gleichzeitig sollen die Menschen auch selbst für die Umwelt aktiv werden: Jeder Einzelne könne etwas bewirken, indem er 60 Minuten seiner Zeit der Erde widme und diese damit verbringe, etwas Positives für den Planeten zu tun, teilte WWF International mit. Als Beispiele wurden genannt, sich bei einem Ausflug wieder mit der Natur zu verbinden, gesund und klimafreundlich zu kochen, plastikfrei einzukaufen oder einen Baum zu pflanzen.

Das 1931 eröffnete Empire State Building im New Yorker Stadtteil Manhattan mit gut 100 Stockwerken leuchtet fast jeden Abend in anderen Farben - Anlässe bieten etwa Feiertage und die Würdigung erfolgreicher Sportmannschaften. Am Samstag blieben die Lichter an der Spitze des gut 440 Meter hohen Empire State Buildings aus. Dem WWF zufolge sollten die Lichter in den USA unter anderem auch am Aussichtsturm Seattle Space Needle und den Niagara-Fällen für die "Earth Hour" ausgeschaltet werden./jbz/DP/zb