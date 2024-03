Unterföhring (ots) -24. März 2024. Fußballweltmeister Thomas Häßler dribbelt mit Teig-Bällchen. Sabrina Mockenhaupt, 45-fache Deutsche Meisterin im Langstreckenlauf, wagt den Back-Marathon. Und gemeinsam wollen sie bei "Das große Promibacken - Osterspezial" am Mittwoch, 27. März, um 20:15 Uhr in SAT.1 triumphieren: "Thomas, mit dir ist man zum Gewinnen verdonnert", scherzt die Leichtathletin über ihren Teamkollegen. Dem stimmt der Fußballweltmeister zu: "Als Sportler wollen wir immer alles gewinnen." Obwohl der Fußballer ohne Backerfahrung in den Wettbewerb startet, wagt er sich an den Angstgegner aller Bäcker: Windbeutel. Unter dem wachsamen Auge seiner Teamkollegin punkten die beiden mit Teamwork.Auf Teamwork setzen auch Pop-Prinzessin Sarah Engels und Schlagersänger Eloy de Jong als Team Musik, und die Comedians Lisa Feller und Bürger Lars Dietrich als Team Comedy. Die Promis backen um den Goldenen Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck ihrer Wahl. Bewertet werden sie dabei von Deutschlands Motivtorten-Königin Bettina Schliephake-Burchardt und dem mehrfachen Patissier des Jahres, Christian Hümbs. Moderiert wird "Das große Promibacken - Osterspezial" von Enie van de Meiklokjes."Das große Promibacken - Osterspezial" digital: Rezepte und Highlights zur Show finden Fans auf www.das-grosse-promibacken.de sowie auf YouTube, Facebook und Instagram @dasgrossebacken."Das große Promibacken - Osterspezial", produziert von Tower Productions am 27. März 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und schon jetzt auf JoynPressekontakt:Katrin Dietzphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingElisa Nina Taupertphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: elisa_nina.taupert@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5742427