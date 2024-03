Nächster Meilenstein erreicht!: Wer vom Gold Bullenmarkt profitieren möchte, der liegt hier genau richtig

Anzeige / Werbung

Wenn Sie beim Lotto Gewinnen wollen, brauchen Sie sehr, sehr viel Glück. Wenn Sie an der Börse gewinnen wollen, müssen Sie nur die richtigen Aktien kaufen!

Liebe Leserinnen und Leser,

es liegt in der Natur der Massen, der Mehrheit, des Konsenses … der HERDE , dem Trend zu folgen. Es ist viel einfacher, flussabwärts zu schwimmen, als gegen die Strömung anzukämpfen.

Nur mit dem Strom schwimmen und Geld verdienen diese Gelegenheit bietet seit einiger Zeit der Goldmarkt.

Anleger, die in diesem anhaltenden Bullenmarkt auf die richtigen Goldaktien gesetzt haben konnten in der letzten Zeit ordentliche Renditen einfahren.

Gold wird auch weiter gut performen, Geduld ist hier der Schlüssel zum Erfolg.

Die Aktie der Osisko Development Corp. (WKN: A3DK8G - NYSE: ODV) kann eine vielversprechende "Long"-Investition sein, welche Sie sich unbedingt mal genauer ansehen sollten

Osisko Development Corp. (WKN: A3DK8G - NYSE: ODV) ist ein kanadischer Goldentwickler, der sich auf die Entwicklung seiner drei strategischen Bergbauanlagen in Nordamerika konzentriert: das Cariboo-Goldprojekt in Kanada, das San Antonio-Projekt in Mexiko das Tintic-Projekt in den USA.

Zu letzterem hat das Unternehmen vor kurzem ein Update der Mineralressource veröffentlicht:

Osisko Development gibt Update der Mineralressourcen für die Trixie-Lagerstätte im Tintic-Projekt bekannt

Die Bohrergebnisse und Untertagekartierungen des Explorationsprogramms 2023 verbesserten das Wissen über die Ausdehnung und Verteilung der Mineralisierung, was zu einer verbesserten Modellierung sowohl der Mineralisierung als auch des historischen Minenformmodells führte.

Dabei stechen hervor:

Gemessene Ressourcen von 119.847 Tonnen mit einem Gehalt von 27,36 Gramm pro Tonne Gold und 61,73 g/t Silber, insgesamt 105.437 Unzen ("oz") Au und 237.868 oz Ag.

Angezeigte Ressourcen von 124.743 Tonnen mit einem Gehalt von 11,17 g/t Au und 59,89 g/t Ag , was insgesamt 44.811 oz Au und 240.211 oz Ag entspricht.

Abgeleitete Ressourcen von 201.603 Tonnen mit einem Gehalt von 7,80 g/t Au und 48,55 g/t Ag, was insgesamt 50.569 oz Au und 314.678 oz Ag entspricht.

Es gibt auch eine kleine Ressource im gemessenen und angezeigten Bereich mit hohen Gehalten, die in der Vergangenheit abgebaut wurde. Das Potenzial für zukünftige Exploration und Ausbeutung in der Tiefe und entlang des Trends des Trixie Camps ist enorm. - Die Geschichte des Trixie Camps ist von historischen Goldminen geprägt, die historische Goldproduktionen von bis zu 68 Gramm Gold pro Tonne erbrachten.

Trixies erstes MRE - Quelle: Präsentation 2024

Chris Lodder, Präsident von Osisko Development, kommentierte die erneut guten Ergebnisse wie folgt:

"Das MRE 2024 für Trixie beinhaltet Änderungen an unserer Interpretation der wichtigsten mineralisierten Strukturen und spiegelt ein besseres Verständnis der strukturellen Kontrolle der Lagerstätte sowie realistische Abbauparameter nach unseren Explorations- und Testabbauarbeiten im Jahr 2023 wider. Bisher wurden weniger als 10 % der bekannten mineralisierten Strukturen im Distrikt West Tintic exploriert und abgebaut. Wir sehen daher ein beträchtliches Edelmetallpotenzial in der Tiefe, auf parallelen Strukturen zu Trixie, entlang der Verwerfungen Trixie und Sioux Ajax im Norden und Süden sowie im Umfeld aller historischen hochgradigen Goldminen im Distrikt West Tintic. Diese hochgradigen Goldziele in Kombination mit dem Kupfer-Gold-Porphyr-Potenzial, wo Bohrungen im Gange sind, und einem großen Gebiet mit polymetallischem Karbonatverdrängungspotenzial zeigen, dass wir nur an der Oberfläche gekratzt haben, um das gesamte Metallpotenzial des Tintic-Distrikts zu verstehen."

Wichtig für Sie zu wissen ist, dass die Testmine/Lagerstätte Trixie nur eine der 23 historischen Minen/Lagerstätten innerhalb des Tintic-Projekts ist!

Wir stellen fest das die Zukunftsaussichten für das Trixies Camp weiterhin vielversprechend aussehen, da Osisko Development (WKN: A3DK8G) weiterhin Bohrungen in der Region durchführt und das Potenzial für porphyrische Kupfer-Gold-Systeme sowie Goldsysteme in der Tiefe und entlang des Trends erkundet.

Das Hauptprojekt von Osisko Development (WKN: A3DK8G) heißt Cariboo Gold Projekt und befindet sich in der Provinz British Columbia, Kanada. Das Unternehmen besitzt 100 % dieses Vermögenswertes.

Caribou Gold Projekt in British Columbia

Die Machbarkeitsstudie) des Projekts Cariboo Gold vom Januar 2023 ergab, dass es sich bei dem Projekt um eine Untertagemine mit einer gesamten LoM (Minenlebensdauer) von zwölf Jahren und LoM AISC (All-In-Sustaining-Cost) von 968 US-Dollar/oz Au handeln würde. Die Mine wird in zwei Phasen betrieben: Phase I erstreckt sich über drei Jahre und Phase II über neun Jahre. Die erwartete Bergbauökonomie des Projekts wird in Phase I mittelmäßig sein, in Phase II wird jedoch mit einer deutlichen Verbesserung des Produktionsvolumens/der Kosten gerechnet.

Die Highlights auf einen Blick:

190.000 Hektar Mineralrechte

Historisch 4,5 Millionen Unzen Gold produziert

Derzeitige unterirdische Ressource von 5,3 Millionen Unzen Gold

Lebensdauer der Mine von 12 Jahren

Produktionsbeginn später in diesem Jahr

Gesamtinvestitionskosten von 137 Millionen USD

Voraussichtliche jährliche Goldproduktion von 164.000 bis 194.000 Unzen

Gesamterhaltungskosten pro Unze unter 1.000 US

Genehmigung des Umweltgenehmigungszertifikats in British Columbia im Oktober des letzten Jahres

Zusammengefast werden die abgeleiteten Ressourcen des Cariboo-Projekts auf 15.470.000 Tonnen mineralisiertes Erz mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 3,44 g/t geschätzt, was 1,71 Millionen Unzen Gold entspricht.

Das Cariboo Goldprojekt von oben Quelle: Osisko Development

Die Zukunftsaussichten für das Caribou Gold Camp sehen vielversprechend aus, mit einer anfänglichen Goldproduktion von 164.000 Unzen pro Jahr, die auf über 200.000 Unzen pro Jahr in den darauffolgenden Jahren steigt.

Die Umweltbewertung im Caribou Gold Camp in British Columbia begann im Jahr 2020 und verlief erfolgreich. Osisko Development Corp. (WKN: A3DK8G) erhielt das Umweltgenehmigungszertifikat gemäß den festgelegten Zeitplänen und plant nun, die Genehmigungsphase bis zum Ende des zweiten Quartals abzuschließen.

Der Genehmigungsprozess umfasst mehrere Schritte, und Osisko Development Corp. (WKN: A3DK8G) ist bereits zur Hälfte fertig (siehe Zeitplan). unten).

Zeitplan für die Genehmigungen von Cariboo Gold- Quelle: Präsentation im Januar 2024

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Genehmigungsverfahrens ist die Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinschaften und Stämmen. Zu den Community-Stakeholdern des Cariboo Gold Projekts (First Nations-Stämme) gehören die Lhtako Dene First Nations, die Williams Lake First Nations und die Xatsull First Nations. Osisko Development Corp. (WKN: A3DK8G) treibt seine Beziehungen zu den First Nations -Stämmen hinsichtlich der Entwicklung des Cariboo Gold Projekts sorgfältig voran und hat einige Beteiligungsvereinbarungen unterzeichnet .

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Wer vom Gold Bullenmarkt profitieren möchte, der liegt hier genau richtig!

Mit einem Bankguthaben von rund 70 Millionen US-Dollar und Wertpapieren im Wert von 28 Millionen US-Dollar hat Osisko Development Corp. (WKN: A3DK8G) eine solide finanzielle Grundlage, die es dem Unternehmen ermöglicht, seine Entwicklungspläne voranzutreiben und seine Vermögenswerte zu verwalten.

Das Unternehmen plant die Produktion noch in diesem Jahr aufzunehmen und die jährliche Goldproduktion danach kontinuierlich zu steigern. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich in die Förderung von Kupfer, Blei und Zink zu diversifizieren, insbesondere im East Tintic Camp in Utah.

Was für Sie besonders wichtig ist: Die Aktie von Osisko Development Corp. (WKN: A3DK8G) ist trotz des enormen Potenzials des Unternehmens mit einer Marktkapitalisierung von rund 84 Millionen CAD noch spottbillig!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach www.osiskodev.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

