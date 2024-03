© Foto: Xinhua News Agency | Michael Nagle - picture alliance



Um knapp zehn Prozent hat sich der US-Gesamtmarktindex S&P 500 in diesem Jahr bereits steigern können. Geht es nach dem Bull-Case der Analysten von Goldman Sachs sind weitere 15 Prozent möglich.In einer am Samstag veröffentlichten Studie der US-Investmentbank Goldman Sachs bekräftigte das Analystenteam sein Jahresziel für den US-Gesamtmarktindex S&P 500 von 5.200 Punkten - aus dem Handel gegangen ist der Leitindex am Freitag nach leichten Verlusten mit 5.234 Punkten. Demnach sieht Goldman Sachs für US-Aktien eigentlich kein Potenzial mehr. Jahresendziel bereits erreicht Die Betonung liegt auf "eigentlich", denn mit Rücksicht auf die gegenüber den Bären schonungslose Rallye der vergangenen …