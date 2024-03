Nvidia, einer der führenden Technologiekonzerne im Bereich künstlicher Intelligenz (KI), erlebt aktuell eine signifikante Aufwertung durch Analysten. Die Experten einer großen Investmentbank haben kürzlich das Kursziel für das Unternehmen von 800 auf 1.100 Dollar erhöht, mit der Begründung, dass Nvidia als einzige Chipfirma in der Lage sei, eigene Märkte zu schaffen. Insbesondere die Enthüllung von Blackwell und die Teilnahme an mehreren GTC-Sitzungen hätten gezeigt, dass die Firma vor einem neuen Nachfrageanstieg durch globale Unternehmen und Staaten stehe, was im Kalenderjahr 2025 zu einem Ertragsanstieg auf geschätzte 150 Milliarden Dollar führen könnte. Zusätzlich werde die Vorstellung einer neuen Softwareplattform, die die Implementierung von maßgeschneiderten und vortrainierten KI-Modellen in Produktionsumgebungen vereinfacht, [...]

