Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Erst vor kurzem hat Nvidia die Zahlen zum vergangenen Quartal vorgetragen. Ein Triumphzug! Und der setzt sich aktuell an den Börsen sicherlich fort. Die Aktie konnte am Freitag noch einmal 3,4 % aufsatteln. Der Titel ist schon fast ungewöhnlich stark. Denn die nächsten Rekorde stehen fast schon am Montag, Dienstag oder Mittwoch vor der Tür. In Dollar ausgedrückt [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...