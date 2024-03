Bernd Wünsche (Gurupress.de) - CureVac deutete am Freitag eine kleine Kehrtwende an. Der Titel konnte sich um 1,4 % nach oben schieben. Schon am Donnerstag und auch am Mittwoch war es für den Titel aufwärts gegangen. Die Aktie ist damit auf dem Weg nach oben, so der Eindruck. Der Titel ist allerdings noch weiterhin im massiven Abwärtstrend. In einer Woche ging es um [...]

