Am 10. März hatten wir Sie mit folgendem Bericht über die Chance in Kenntnis gesetzt: "Von Anfang November bis zum 11. Januar ist die Heidelberg Materials-Aktie ISIN: DE0006047004 fast wie an der Schnur gezogen um 30 Prozent auf 86,18 Euro gestiegen. Seitdem geht es nur noch unter hohen Schwankungen nach oben, aktuell notiert die Aktie bei 90,08 Euro auf einem Mehrjahreshoch. Charttechnisch scheint es so, als ob der Ausbruch aus dem Trendkanal Richtung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...