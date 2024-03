Kaum ein Tag vergeht, an dem der DAX nicht ein neues All-Time-High markiert. So auch am vergangenen Freitag, sowohl im Tagesverlauf als auch auf Schlusskursbasis. Die Vorgaben für die neue Woche lassen weitere Rekorde erwarten, so wie bei Rheinmetall. Positive Analystenkommentare gibt es zu Allianz, Heidelberg Materials und Vonovia.

Den vollständigen Artikel lesen ...