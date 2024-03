FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hannover Rück von 230 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Hadley Cohen schraubte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie und die Dividende des Rückversicherers nach oben. Er begründete dies mit den verbesserten Aussichten für den Bereich Schaden- und Unfallrückversicherung. Zudem führte er erstmals auch Schätzungen für das Jahr 2026 ein./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2024 / 04:33 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008402215

