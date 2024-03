Lange Zeit war das Fenster für Börsengänge in Europa geschlossen, Investmentbanker mussten gestrichene bzw. gekürzte Boni hinnehmen. So berichtete der Rothschild-Banker Christian Kolodinski auf einer Veranstaltung im Juni 2023: "Der IPO-Markt versteckt sich seit anderthalb Jahren hartnäckig", und wies auf die ungewöhnlich lange Dauer dieses Zustandes hin. Umso mehr hofften Marktteilnehmer sowie die Unternehmen in der Pipeline auf 2024 und neuen Elan. Bisher hat sich auch im Anfangsquartal nicht allzu viel getan, doch nun kam Hoffnung auf: In dieser Woche (21.3.) wagte die Kosmetik-Kette Douglas schließlich den Gang aufs Parkett (Teil-IPO, 32% wurden an die Börse gebracht). Hauptaktionäre sind nach wie vor der britische Finanzinvestor CVC und die Familie Kreke. Prompt ...

