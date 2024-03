NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari nach Treffen mit dem Management von 380 auf 463 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der geplante Einstieg in das Geschäft mit Elektroautos biete dem Sportwagenhersteller eine gute Möglichkeit, seinen Umsatz weiter zu steigern, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Unterstützt werde dieses Wachstum durch die Fähigkeit, den Auftragsbestand und damit auch die übrigen Werte zu kontrollieren, die sich auf das Preis-/Mixverhältnis beim Verkauf von Neuwagen auswirkten. Schließlich böten auch Personalisierungsprogramme die Chance, die Gewinnspanne zu erhöhen, ohne dass das Volumen gesteigert werden muss./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2024 / 17:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2024 / 00:45 / EDT



