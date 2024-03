Nachdem erst kürzlich ein Deal zum Kauf der Cybersicherheits- und Big-Data-Sparte von Atos gescheitert war, versucht man es nun noch einmal - diesmal mit Infodas, einem deutschen Unternehmen. Mit dem Schritt will man das eigene Cybersicherheitsportfolio stärken. Finanzielle Details wurden nicht bekannt. Die Übernahme soll jedoch noch vor Ende 2024 abgeschlossen sein. In Zeiten von Cyber-Bedrohungen sowie der zunehmenden Digitalisierung ist der Schritt nicht nur sinnvoll, sondern entspricht auch den Wünschen der Aktionäre, die die Aktie heute in den grünen Bereich schicken.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV





Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken