Tesla soll laut einem Agenturbericht die Produktion in seinem Werk in China reduziert haben, da der Absatz von Elektroautos nur langsam wächst und der Wettbewerb auf dem größten Automarkt der Welt sehr intensiv ist. Bloomberg berichtet unter Berufung auf Insider, dass Tesla sein Model 3 und Model Y im Werk Shanghai seit Anfang März nur noch an fünf statt bisher an 6,5 Tagen pro Woche produziert. Laut den Insidern, die offenbar in der Giga Shanghai ...

Den vollständigen Artikel lesen ...