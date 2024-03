Der Projektentwickler Leipziger Energie will an der Autobahn A72 südlich von Leipzig ein Solarkraftwerk mit einer Leistung von 440 Megawatt errichten. Der Bauantrag für den ersten Bauabschnitt wird in Kürze eingereicht. Der Energiepark Borna nimmt weiter Gestalt an. Nachdem man die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit zu den vorhabenbezogenen Bebauungsplänen für die Teilflächen des Energieparks Ende Februar abgeschlossen hatte, startet das Projekt nun in eine neue Phase. Bereits Anfang April ...

Den vollständigen Artikel lesen ...