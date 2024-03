© Foto: Uwe Anspach - picture alliance/dpa



Rheinmetall und Heidelberg Materials führen die Gewinnerliste im DAX an. Insgesamt reicht das allerdings nicht den deutschen Leitindex im Plus zu halten. Er dreht leicht ins Minus. Unser Tipp des Tages ist heute Ipsen!Der DAX kämpft um seinen guten Lauf, damit die siebenwöchigen Gewinnstrecke in der verkürzten Handelswoche erst einmal weiter halten kann. Kurz nach der Eröffnung ging es für den deutschen Leitindex in der Nähe seiner Rekordhöhen weiter, aber er drehte leicht ins Minus. Den Zuwachs im Jahr 2024 baute er auf fast neun Prozent aus. Zinssenkungserwartungen trotz robuster Wirtschaft in den USA sind einmal mehr der Treiber der Hausse. Der MDAX hielt sich am Montagvormittag mit …