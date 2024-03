Brüssel - Damit es in Zukunft in der Schweiz nicht zu Stromengpässen kommt, will der Bundesrat mit der EU ein Stromabkommen abschliessen. Notwendig dafür ist eine Liberalisierung des Strommarkts, damit ist unter anderem die freie Wahl des Anbieters zu verstehen. Im Gegenzug sollen Schweizer Energieunternehmen in europäischen Gremien mitwirken können. Das Abkommen soll zur Versorgungssicherheit und Netzstabilität beitragen, ist im Verhandlungsmandat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...